Нападение на врача в Екатеринбурге: в СКР намерены провести проверку

Екатеринбург, , 12:05 — REGNUM В Екатеринбурге следственные органы намерены провести проверку по факту нападения 62-летнего гражданина на фельдшера скорой помощи. Они инициировали вопрос о передаче материалов из полиции в органы Следственного комитета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления.

«В случае принятия положительного решения об изъятии данного материала из производства полиции и передаче его в органы СКР, следователями Следственного комитета будет проведён комплекс необходимых проверочных мероприятий в целях самого тщательного выяснения всех обстоятельств инцидента и дачи ситуации объективной и принципиальной правовой оценки», — уточнили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на медика произошло вечером 16 декабря. Бригада скорой помощи приехала на выезд в район Южного автовокзала. Там была оказана помощь 62-летнему мужчине, который имел признаки алкогольного опьянения. Так как у гражданина был сломан нос, медики приняли решение о госпитализации пострадавшего.

Однако в ходе поездки между пациентом и фельдшером возникла словесная перепалка, после которой 62-летний гражданин напал на медика, ударив его в лицо и ногу. По данному факту полиция Екатеринбурга проводит проверку.

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