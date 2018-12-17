На Калининской АЭС произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации

Удомля, Тверская область, , 11:58 — REGNUM Дежурные пожарные расчеты прибыли на Калининскую АЭС после того, как на объекте произошло срабатывание пожарной сигнализации. Оно оказалось ложным, а причины сбоя в настоящее время устанавливаются, сообщает 17 декабря пресс-служба «Росэнергоатома».

Отмечается, что тревожный сигнал поступил в 05:15 из помещения объединенного вспомогательного корпуса. Прибыв на место, пожарные не обнаружили признаков возгорания или задымления. Причины ложного срабатывания пожарной сигнализации выясняются.

Сейчас энергоблоки Калининской АЭС №1,2,3,4 работают в штатном режиме. Их общая нагрузка составляет 4280 МВт. Радиационный фон в районе расположения АЭС и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Калининская АЭС — филиал концерна «Росэнергоатом». Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.

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