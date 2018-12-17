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В Тамбове на пожаре погибли три человека, проводится проверка

Происшествия

Пожар случился в частном доме

В Тамбове на пожаре погибли три человека, проводится проверка
Цитата из х/ф «Прощание». реж Лариса Шепитько, Элем Климов. 1981. СССР
Пожар

Тамбов, 17 декабря 2018, 11:49 — REGNUM  В Тамбове идет доследственная проверка по факту гибели трех человек в результате пожара в частном доме на проезде Планеристов. Пожар произошел в ночь на 16 декабря. По предварительным данным, его причиной мог стать самодельный обогреватель.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тамбовской области, сообщение о пожаре поступило примерно в 00:15 16 декабря. Его тушили чуть больше часа. В результате сгорела вся крыша. По уточненной информации, погибли 59-летняя женщина, а также 59-летний и 52-летний мужчины.

«По данному факту проводится проверка. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы», — сказала порталу LifeTambov.ru старший помощник руководителя СУ СКР по Тамбовской области Елена Кярсна.

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Пожары в жилых домах
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