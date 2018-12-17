Пострадавшие при обрушении кровли в Подмосковье были направлены в больницу

Дзержинск, Московская область, , 12:00 — REGNUM Пострадавшие при обрушении кровли в здании подмосковного округа Дзержинский были направлены в Центральную городскую больницу. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по Московской области 17 декабря.

«Пострадавшие направлены в ЦГБ г. Дзержинский. Производится разборка завалов. К месту следует дополнительная техника», — отметили в региональном МЧС.

В настоящий момент на место происшествия привлечены 35 единиц техники, 116 человек, в том числе от МЧС: 16 единиц техники и 61 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, следователи начали проверку по факту частичного обрушения кровли производственного здания в городе Дзержинский Московской области. Инцидент произошел 17 декабря в 09:55 мск на улице Академика Жукова. Площадь обрушения составила 170 квадратных метров.

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