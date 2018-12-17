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В Петербурге 13-летний мальчик угнал материнскую иномарку

Происшествия

Автомобиль найден, подростка ищут

Санкт-Петербург, 17 декабря 2018, 11:42 — REGNUM  Тринадцатилетний подросток угнал кроссовер у собственной матери в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Вскоре иномарку нашли брошенной, подростка ищут.

В полицию днем 16 декабря обратилась 36-летняя директор коммерческой фирмы, сообщает агентство «Оперативное прикрытие». Женщина рассказала правоохранителям, что ранним утром воскресного дня 13-летний сын вытащил из кармана ее шубы ключи от автомобиля Nissan Juke и уехал на нем в неизвестном направлении.

Угнанную машину объявили в розыск. Около 20:00 того же дня пропавший автомобиль был найден пустым на улице Партизана Германа в том же районе города. Местонахождение подростка устанавливается.

Как сообщалось в ноябре 2018 года, в США два подростка 14 и 15 лет угнали небольшой самолет в городе Дженсен на востоке штата Юта.

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А в октябре текущего года в Челябинской области полицейские вынуждены были применить табельное оружие, чтобы остановить управляемый пьяными подростками автомобиль.

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Подростковая преступность
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