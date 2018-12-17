Следователи начали проверку после обрушения кровли здания в Подмосковье

Дзержинск, Московская область, , 11:32 — REGNUM Следователи начали проверку по факту частичного обрушения кровли производственного здания в городе Дзержинск Московской области, заявила 17 декабря старший помощник руководителя регионального главного управления СКР Ольга Врадий.

«В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС, которые осуществляют разбор завалов и извлечение людей», — цитирует РИА Новости Врадий.

Напомним, инцидент произошел 17 декабря в 09:55 мск на улице Академика Жукова. Площадь обрушения — 170 квадратных метров. В настоящее время на месте происшествия производится разборка завалов.

По некоторым данным, в результате инцидента погиб один человек, еще пятеро пострадали.