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Следователи начали проверку после обрушения кровли здания в Подмосковье

Происшествия

На месте происшествия производится разборка завалов

Дзержинск, Московская область, 17 декабря 2018, 11:32 — REGNUM  Следователи начали проверку по факту частичного обрушения кровли производственного здания в городе Дзержинск Московской области, заявила 17 декабря старший помощник руководителя регионального главного управления СКР Ольга Врадий.

«В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС, которые осуществляют разбор завалов и извлечение людей», — цитирует РИА Новости Врадий.

Напомним, инцидент произошел 17 декабря в 09:55 мск на улице Академика Жукова. Площадь обрушения — 170 квадратных метров. В настоящее время на месте происшествия производится разборка завалов.

По некоторым данным, в результате инцидента погиб один человек, еще пятеро пострадали.

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Обрушения зданий
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