Число жертв ДТП в Дагестане достигло 14 человек

Карабудахкент, Дагестан, , 11:34 — REGNUM Число жертв ДТП, произошедшего в Карабудахкентском районе Дагестана, по уточнённым данным достигло 14 человек. Один погиб, 12 госпитализированы в Центральную районную больницу, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Из числа пострадавших 11 находятся в хирургическом отделении, одна проходит амбулаторное лечение, ещё один пострадавший в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря на 13-м километре автодороги республиканского значения Гурбуки-Курма пассажирский микроавтобус Volkswagen слетел в кювет и опрокинулся. Возгорания не произошло. По предварительной информации, причинами аварии могли послужить плохая видимость и обледенение трассы.

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