2299 смертей от ВИЧ/СПИДа зафиксировано в Папуа с января 2018 года — СМИ

Джакарта, , 11:36 — REGNUM Управление здравоохранения индонезийской провинции Папуа заявило, что 2299 жителей в 28 округах умерли от ВИЧ / СПИДа, сообщает Antaranews.

Глава управления здравоохранения провинции Папуа Алоизиус Гияй в Джакарте выразил надежду на снижение уровня смертности зараженных этой болезнью.

По его словам, с января по сентябрь 2018 года в Папуа было зафиксировано 2299 летальных случаев.

Известно, что наибольшее число случаев заражения ВИЧ / СПИДом среди граждан Индонезии зафиксировано в Папуа и составляют около 39 тыс. случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правления партнерского фонда Индонезии в области здравоохранения Ирванто заявил, что средства массовой информации должны играть важную роль в предотвращении существующих стереотипов людей о ВИЧ и СПИДе.

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