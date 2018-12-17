Алма-Ата, Казахстан, , 11:03 — REGNUM В 802 км к юго-западу от Алма-Аты на границе Афганистана и Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает 17 декабря Zakon. kz со ссылкой на данные ГУ «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция».

По данным ведомства, глубина залегания землетрясения составила 120 км. Подземные толчки были зарегистрированы 17 декабря в 7 час 8 мин по астанинскому времени (4 часа 8 минут по Москве).

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября сейсмологи Казахстана зафиксировали четыре землетрясения на расстояние от 300 до 400 км от Алма-Аты. Все землетрясения произошли на территории Китая на глубине от 10 до 15 км.

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