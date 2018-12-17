Полиция выясняет причины взрыва в ресторане в Саппоро

Саппоро, Япония, , 10:50 — REGNUM Правоохранительные органы Японии приступили к расследованию мощного взрыва, от которого пострадали 42 человека, сообщает 17 декабря Agence France-Presse (AFP).

Инцидент произошел в ресторане в городе Саппоро на севере страны. Взрыв вызвал возгорание и частичное обрушение здания, в результате чего десятки людей оказались в ловушке.

Напомним, взрыв в ресторане города Саппоро произошел 16 декабря в воскресенье. В ходе инцидента пострадали 42 человека в том числе женщины и дети. К счастью, погибших нет.

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