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Полиция выясняет причины взрыва в ресторане в Саппоро

Происшествия

Основная версия – взрыв бытового газа

Саппоро, Япония, 17 декабря 2018, 10:50 — REGNUM  Правоохранительные органы Японии приступили к расследованию мощного взрыва, от которого пострадали 42 человека, сообщает 17 декабря Agence France-Presse (AFP).

Инцидент произошел в ресторане в городе Саппоро на севере страны. Взрыв вызвал возгорание и частичное обрушение здания, в результате чего десятки людей оказались в ловушке.

Напомним, взрыв в ресторане города Саппоро произошел 16 декабря в воскресенье. В ходе инцидента пострадали 42 человека в том числе женщины и дети. К счастью, погибших нет.

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Взрывы бытового газа
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