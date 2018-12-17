В Бельгии произошли столкновения между полицией и противниками миграции

Брюссель, , 10:42 — REGNUM 16 декабря в столице Бельгии Брюсселе состоялась многотысячная демонстрация против принятия Глобального пакта Организации Объединенных Наций (ООН) «О безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции». В ходе демонстрации произошло столкновение активистов с полицией, пишет австрийская газета Kronen Zeitung.

По данным полиции, в марше против Марракешского пакта (так называют Глобальный пакт о миграции по месту подписания — прим. ИА REGNUM ) участвовали пять с половиной тыс. человек. Акция была организована правой партией «Фламандский интерес». Участники протеста также призывали к отставке премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля.

Демонстранты повредили фасады зданий, в которых расположены офисы. Полиция применила против них водометы и слезоточивый газ.

Всего было задержано 90 человек, трое арестованы. Один арестован за порчу имущества здания Европейской комиссии, двое других — за вооруженный мятеж.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря более 150 государств ООН подписали Глобальный пакт о миграции на конференции в Марракеше. Теперь документ должен пройти через одобрение Генеральной Ассамблеи ООН в январе 2019 года.

Противники пакта подчеркивают, что в документе размыта разница между легальной и нелегальной миграцией, а государства лишаются суверенитета в вопросе охраны своих границ, так как миграция признается правом человека.

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