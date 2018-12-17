Микроавтобус с пассажирами перевернулся на трассе в Дагестане: есть жертвы

Карабудахкент, Дагестан, , 10:30 — REGNUM В Республике Дагестан пассажирская «Газель» попала в дорожную переделку. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС, авария произошла утром 17 декабря в Карабудахкентском районе.

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Информация о ДТП поступила в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях чрезвычайного ведомства в 08:45 мск. Уточняется, что микроавтобус опрокинулся на 13-м км автодороги республиканского значения Гурбуки — Курма.

По предварительным данным республиканского управления МВД, жертвами ДТП стали по меньшей мере семь человек. Шестеро из них получили травмы, один человек погиб.

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Точные причины аварии устанавливают дорожные полицейские. Предварительно известно, что водитель «Газели» не справился с управлением и машина слетела в кювет и опрокинулась.

Как сообщало ИА REGNUM, крупная авария с семью пострадавшими произошла в Карабудахкентском районе Дагестана в середине октября. Происшествие случилось на федеральной автодороге «Кавказ», недалеко от села Гурбуки, где столкнулись два легковых автомобиля. Причиной аварии стало то, что одна из машин выехала на встречную полосу движения. Шесть человек получили ранения и травмы, одна женщина погибла.

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