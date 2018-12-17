Возбуждено дело на женщину, сбившую мать с тремя детьми в Петербурге

Санкт-Петербург, , 10:31 — REGNUM Следственные органы петербургской полиции возбудили уголовное дело по факту дорожной аварии, в результате которой была сбита 35-летняя женщина и трое ее детей. За рулем внедорожника Ford Explorer находилась ровесница пострадавшей.

Напомним, ДТП произошло 16 декабря около 14:10 в Красносельском районе Санкт-Петербурга у дома 67 по Ленинскому проспекту.

Наезд на женщину с детьми произошел в зоне регулируемого пешеходного перехода совершила В результате ДТП женщина и ее 4-летняя дочь в тяжелом состоянии были доставлены в лечебные учреждения. 7-летний мальчик и 6-летняя девочка были госпитализированы в состоянии легкой степени тяжести.

«По данному факту ГСУ ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»). Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств аварии», — заявили в понедельник, 17 декабря, в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

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