ДНР: ВСУ за сутки нарушили перемирие 24 раза

Донецк, , 10:26 — REGNUM За минувшие сутки киевские силовики 24 раза открывали огонь по территории ДНР, выпустив 426 боеприпасов. Об этом сообщили 17 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Боевики ВСУ использовали штатное вооружение БМП и БТР, гранатомёты различных типов, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (Зайцево, Доломитное); Ясиноватая, Васильевка, Крутая Балка, Спартак, Донецк (Вольво-центр, Александровка), Докучаевск, Старомарьевка, Ленинское, Коминтерново, Саханка», — сказано в сообщении СЦКК.

На данный момент не зафиксировано ни жертв среди гражданских и военных, ни разрушений инфраструктуры.

Напомним, 16 декабря ВСУ выпустили по территории ДНР 112 боеприпасов. Представители ДНР также заявили о пресечении попытки прорыва украинских боевиков на горловском направлении.

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