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На Камчатке самолет из США выкатился за пределы полосы

Происшествия

При заходе на посадку у воздушного судна слетела с колеса шина

Петропавловск-Камчатский, 17 декабря 2018, 10:12 — REGNUM  В результате авиапроисшествия с американским одномоторным самолетом Kodiak 100 в аэропорту Камчатки пострадавших не зафиксировано, заявил министр транспорта края Владимир Каюмов. Об этом сообщает 17 декабря сайт краевой администрации.

По словам чиновника, при заходе на посадку у воздушного судна слетела с колеса шина в результате чего самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту десятиместного Kodiak 100, следовавшего из Анкориджа в японский город Саппоро, пассажиров не было.

«В аэропорту Камчатки воздушное судно садилось для дозаправки. Пилот не пострадал», — отметил Каюмов.

В настоящее время воздушная гавань после трехчасового перерыва работает в штатном режиме, подчеркнул министр.

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Авиапроисшествия
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