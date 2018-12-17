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Во Владивостоке при пожаре в жилом доме погибли три человека

Происшествия

Пожар произошел из-за возгорания дивана

Владивосток, 17 декабря 2018, 10:00 — REGNUM  В результате пожара в квартире пятиэтажного жилого дома во Владивостоке погибли три человека, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Приморскому краю.

По данным ведомства, инцидент произошел 17 декабря в 05:19 по местному времени (16 декабря 22:19 мск) на улице Гамарника. Возгорание было ликвидировано спустя 50 минут, на месте были обнаружены три человека без признаков жизни. Пожар произошел из-за возгорания дивана, добавили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ночь на 19 ноября во Владивостоке загорелся торговый комплекс. Общая площадь возгорания составила 1600 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал.

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Пожары в жилых домах
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