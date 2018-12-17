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ВВС Турции вновь нанесли удар по территории Ирака

Происшествия

«Нейтрализовано» семь членов РПК

Анкара, 17 декабря 2018, 09:54 — REGNUM  Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» на территории Ирака семь членов Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает 17 декабря Anadolu.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению не только к ликвидированному противнику, а также попавшему в плен или сдавшемуся добровольно.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

ВВС Турции регулярно наносят удары по позициям РПК в Ираке, что вызывает недовольство у политических деятелей государства. Так, заместитель спикера иракского парламента Башир Хаддад 16 декабря потребовал от Анкары соблюдать суверенитет Иракского Курдистана.

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