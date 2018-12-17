В Японии автобус с детьми врезался в ограду жилого дома

Исэ, Япония, , 09:43 — REGNUM В Японии в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса пострадали 11 детей, сообщает 17 декабря Kyodo.

По данным издания, ДТП произошло в городе Исэ, где автобус с детьми врезался в ограду жилого дома. В результате происшествия 11 детей были госпитализированы в больницу с незначительными травмами. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в японской префектуре Аомори грузовик, принадлежащий силам самообороны страны, врезался в стену жилого дома. Военные, находившиеся в автомобиле, отделались легкими ушибами.

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