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В Японии автобус с детьми врезался в ограду жилого дома

Происшествия

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего

Исэ, Япония, 17 декабря 2018, 09:43 — REGNUM  В Японии в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса пострадали 11 детей, сообщает 17 декабря Kyodo.

По данным издания, ДТП произошло в городе Исэ, где автобус с детьми врезался в ограду жилого дома. В результате происшествия 11 детей были госпитализированы в больницу с незначительными травмами. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в японской префектуре Аомори грузовик, принадлежащий силам самообороны страны, врезался в стену жилого дома. Военные, находившиеся в автомобиле, отделались легкими ушибами.

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