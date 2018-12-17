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Боевики «Боко Харам»* спалили деревню в Нигерии: сотни людей бежали

Происшествия

«Боко Харам»* – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Боевики «Боко Харам»* спалили деревню в Нигерии: сотни людей бежали
Paloma A. Rojas
Поджег

Майдугури, Нигерия, 17 декабря 2018, 09:31 — REGNUM  В результате нападения боевиков «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на деревню в Нигерии сотни людей стали беженцами, сообщает 17 декабря Al Arabia.

По словам очевидцев, террористы прибыли на нескольких грузовиках, они ворвались в одну из деревень, расположенных неподалеку от города Мйдугури, и открыли беглый огонь по местным жителям, также подожгли несколько домов.

«Боевики «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ворвались в деревню и открыли огонь, что вынудило нас покинуть наши дома и бежать в Майдугури», — подчеркнул местный житель.

Напомним, боевики «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отличаются особенной жестокостью среди террористических группировок Африки, они сражаются за создание государства на основах шариата.

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«Боко Харам» (запрещенная в РФ организация) и борьба с ней
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