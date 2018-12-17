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В Афинах у здания телеканала Skai произошел взрыв

Происшествия

В результате происшествия никто не пострадал

Афины , 17 декабря 2018, 09:19 — REGNUM  В столице Греции Афинах возле здания телеканала Skai TV прогремел взрыв, передает Greek Reporter.

По данным издания, инцидент произошел 17 декабря в 02:30 по местному времени (03:30 мск). В результате происшествия никто не пострадал, поскольку неизвестный предупредил об угрозе взрыва заранее. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года мощный взрыв произошел в одном из магазинов одежды на юге Афин. Взрывное устройство было заложено у входа в магазин.

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