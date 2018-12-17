Понедельник, 17 Декабря 2018 года
09:43:21 МСК

Глава Бабаюртовского района Дагестана отпущен после допроса

Происшествия

Обвинения чиновнику не были предъявлены

Махачкала, 17 декабря 2018, 09:19 — REGNUM  Глава Бабаюртовского района Дагестана Эльдар Карагишиев отпущен на свободу после допроса. Никаких обвинений чиновнику не предъявлено, говорится в официальном заявлении пресс-службы администрации муниципалитета.

Также сообщается, что находящийся на свободе Карагишиев 15 декабря даже принял участие в экологической акции по посадке деревьев «Зеленые километры», которая прошла в селе Бабаюрт.

Читайте также: В кабинете главы одного из районов Дагестана проходят обыски

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря силовики нагрянули с обысками в здание администрации Бабаюртовского района Дагестана, и в частности в рабочий кабинет главы Эльдара Карагишиева. Никаких официальных заявлений правоохранительные органы Дагестана по-прежнему не сделали. По неподтвержденным данным, следственные мероприятия были связаны с расследованием уголовного дела о хищении средств в размере 9,5 млн рублей, предназначенных на ремонт одной из общеобразовательных школ села Бабаюрт.

Читайте ранее в этом сюжете: Задержан глава Бабаюртовского района Дагестана

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обыски и задержания в правительстве Дагестана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить