Глава Бабаюртовского района Дагестана отпущен после допроса

Махачкала, , 09:19 — REGNUM Глава Бабаюртовского района Дагестана Эльдар Карагишиев отпущен на свободу после допроса. Никаких обвинений чиновнику не предъявлено, говорится в официальном заявлении пресс-службы администрации муниципалитета.

Также сообщается, что находящийся на свободе Карагишиев 15 декабря даже принял участие в экологической акции по посадке деревьев «Зеленые километры», которая прошла в селе Бабаюрт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря силовики нагрянули с обысками в здание администрации Бабаюртовского района Дагестана, и в частности в рабочий кабинет главы Эльдара Карагишиева. Никаких официальных заявлений правоохранительные органы Дагестана по-прежнему не сделали. По неподтвержденным данным, следственные мероприятия были связаны с расследованием уголовного дела о хищении средств в размере 9,5 млн рублей, предназначенных на ремонт одной из общеобразовательных школ села Бабаюрт.

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