Мужчину, открывшего стрельбу, задержали в Дагестане

Хасавюрт, Дагестан, , 09:30 — REGNUM Один из двух подозреваемых в стрельбе в дагестанском Хасавюрте задержан полицией. Правоохранительные органы продолжают поиски второго злоумышленника, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

14 декабря в городе Хасавюрте во дворе одного из частных домов конфликт между четырьмя молодыми людьми привёл к перестрелке. По предварительным данным, в ходе вспыхнувшего конфликта один из спорщиков достал пистолет и открыл стрельбу по оппонентам. Один из трёх его противников также достал оружие и начал отстреливаться. Предположительно, стрельба производилась из табельного пистолета и охотничьего ружья.

В результате двое из четырёх молодых людей получили ранения. Кроме того, пострадали и двое случайных прохожих, попавших на линию огня. Стрелявшие скрылись с места инцидента, раненые были госпитализированы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

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