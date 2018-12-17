На соревнованиях в Алма-Ате погиб пилот вендорожника

Алма-Ата, Казахстан, , 08:50 — REGNUM В ходе зимних соревнований внедорожников на Кубок Маслова в Алма-Ате скончался пилот из Талды-Курана Азамат Абдугали, сообщает 16 декабря издание «Колёса».

О смерти пилота стало известно после окончания гонки. Спортсмен стартовал на автомобиле УАЗ в категории спорт, но до финиша так и не доехал. По предварительным данным, пилот скончался из-за тромбо-лёгочной эмболии.

Напомним, в ноябре знаменитый казахстанский дзюдоист Жасулан Абиев погиб во время драки. Спортсмен скончался от тяжелых ранений, полученных во время драки в очереди за углем.