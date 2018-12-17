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В парижский театр пытались прорваться около 300 мигрантов

Происшествия

Прибыв на место, сотрудники полиции применили слезоточивый газ, чтобы разогнать мигрантов

Париж, 17 декабря 2018, 08:38 — REGNUM  Около 300 мигрантов, не имеющих документов, попытались ворваться в парижский театр «Комеди Франсез» с требованием дать им разрешение на работу, вид на жительство и другие документы, сообщает Le Figaro.

Известно, что 16 декабря в 21:00 по местному времени небольшая группа мигрантов попыталась проникнуть на территорию театра, расположенного в центре столицы, но их натиск сдержала охрана. Позже группа из 200−300 мигрантов, преимущественно из стран Африки, предприняла новую попытку штурма. В то время на сцене театра играли пьесу «Лукреция Борджиа» Виктора Гюго.

Прибыв на место, сотрудники полиции применили слезоточивый газ, чтобы разогнать мигрантов.

Эта акция была инициирована группой беженцев и коллективом «Sans-papiers 75». Их цель состояла в том, чтобы бросить вызов директору «Комеди Франсез» Эрику Руфу, чтобы тот мог назначить им встречу с министром внутренних дел Кристофом Кастанером. Известно, что многие из них работают во Франции нелегально и без жилья уже более двух лет.

Напомним, «Комеди Франсез» — единственный театр во Франции, финансируемый правительством.

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Миграция, гражданство, паспортизация
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