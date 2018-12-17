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В сети появились фото разбившегося на Украине Су-27

Происшествия

На фотографиях видно, как воздушное судно лежит с открытой кабиной в поле, а за самолетом тянется черный след

Житомир, Украина, 17 декабря 2018, 07:28 — REGNUM  В сети опубликованы первые фотографии потерпевшего крушение на Украине истребителя Су-27, снимки опубликовал журнал Scramble Magazine на своей странице в Facebook.

https://www.facebook.com/Scramblemagazine/posts/2545228012170384

На фотографиях видно, как воздушное судно лежит с открытой кабиной в поле, а за самолетом тянется черный след.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел 15 декабря в Житомирской области. Самолет Су-27 Военно-воздушных сил Украины потерпел крушение во время выполнения планового полета.

В результате происшествия погиб пилот. По факту крушения возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним».

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Авиапроисшествия
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