В Камбодже конфисковали более трех тонн слоновой кости

Пномпень, , 07:25 — REGNUM Камбоджа изъяла 3,2 тонны слоновой кости, спрятанной в контейнере судна из Мозамбика, что стало крупнейшей конфискацией слоновой кости в стране. Об этом 16 декабря заявил сотрудник камбоджийской таможни, сообщает портал Daily Monitor Uganda.

13 декабря в автономном порту Пномпеня по наводке посольства США было обнаружено 1026 слоновых бивней. Эта находка подчеркивает статус Камбоджи как регионального транзитного пункта многомиллиардной нелегальной торговли ресурсами дикой природой.

«Бивни были спрятаны среди мрамора в заброшенном контейнере», — заявляет глава таможенного и акцизного управления Сун Чэй.

Он сообщил, что слоновая кость была отправлена из Мозамбика и прибыла в порт в прошлом году. Неизвестный владелец судна не явился забрать груз. Сун Чэй отметил, что не знал, направлялся ли груз на иностранные рынки.

Издание отмечает, что спрос в Китае и Вьетнаме стимулировал рост нелегального трафика ресурсов дикой природы через Камбоджу. Слабое законодательное регулирование и коррупция в Камбодже привлекают контрабандистов.

Слоновая кость ценится за ее красоту, в то же время рынок традиционной медицины повысил спрос на контрабанду рога носорога и чешуи панголина.

В Камбодже небольшая популяция слонов, но это не помешало ей стать торговым узлом, что вызвало громкие конфискации нелегальных грузов за последние пять лет.