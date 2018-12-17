ВСУ обстреляли четыре населённых пункта в ЛНР

Луганск, , 07:21 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики пять раз открывали огонь по территории ЛНР, заявили в Народной милиции ЛНР, сообщил 17 декабря официальный сайт оборонного ведомства.

Обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районе населённых пунктов Донецкий, Калиновка, Смелое и Фрунзе.

Украинские боевики выпустили в общей сложности 16 мин из 120-мм миномётов, девять мин калибра 82-мм, шесть гранат СПГ, а также применили крупнокалиберное стрелковое оружие.

В результате обстрелов обошлось без жертв и разрушений, отметили в оборонном ведомстве ЛНР.

Напомним, 16 декабря были зафиксированы четыре случая нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ.

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Для мирного урегулирования конфликта в Донбассе 12 февраля 2015 года в Минске были подписаны соглашения, которые, в частности, предусматривают отвод от линии соприкосновения систем залпового огня и артиллерии калибра более 100 мм.

Отметим, с тех пор Украина так и не выполнила взятых на себя обязательств и продолжает обстреливать ДНР и ЛНР.