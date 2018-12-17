Протесты в Париже: 144 активиста арестованы

Париж, , 07:19 — REGNUM Согласно обновленному отчету из полицейского управления в Париже, в столице и в пригородах было задержано 179 человек в рамках пятой акции протестов «желтых жилетов». Как сообщает Le Figaro, из этих 179 человек 144 были помещены под стражу.

Известно, что девять человек получили легкие ранения.

Издание отмечает, что пятая мобилизация прошла значительно спокойнее, чем предыдущие. В Париже и регионах число демонстрантов уменьшилось, количество инцидентов и столкновений сократилось. Министерство внутренних дел страны насчитало 66 тыс. демонстрантов по всей Франции, вдвое меньше, чем на предыдущей неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, во время четвертой мобилизации «желтых жилетов» 8−9 декабря во Франции собралось почти 125 тыс. человек.

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