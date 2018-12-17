Чрезвычайные меры IV уровня объявлены после землетрясеия на юго-западе КНР

Чэнду, Китай, , 07:02 — REGNUM Меры чрезвычайного реагирования были приняты в провинции Сычуань на юго-западе Китая в связи с землетрясением магнитудой 5,7, сообщает 16 декабря агентство Синьхуа.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Китая активизировало меры чрезвычайного реагирования IV уровня, одновременно направив рабочие группы для проведения экстренных поисково-спасательных работ.

Землетрясение затронуло уезд Синвэнь города Ибинь провинции Сычуань в 12:46 по местному времени. Как сообщало ИА REGNUM, эпицентр залегал на глубине 12 км в 70 км от города Ибинь и в 270 ком от столицы провинции Сычуань города Чэнду.

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Изначально поступали сведения об отсутствии жертв и раненых среди населения, однако позже стало известно, что 16 человек получили ранения. В общей сложности 378 человек были эвакуированы, а более 300 спасателей были направлены для проведения поисково-спасательных работ. Часть дорог были завалены оползнями и селями, а некоторые дома оказались разрушены.

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