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Близ Тайваня зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2

Происшествия

Информации о жертвах и разрушениях не поступало

Тайбэй, 17 декабря 2018, 05:04 — REGNUM  Землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано в прибрежных водах уезда Хаулянь на Тайване в 5:21 по Пекинскому времени, сообщили китайские сейсмологи, передает 16 декабря агентство Синьхуа.

По информации Китайского сейсмологического центра (CENC), эпицентр толчков был зафиксирован по координатам 23,71 градусов севершной широты и 121,8 градусов восточной долготы на глубине 26 метров. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в китайской провинции Сычуань 16 декабря, пострадавших нет, зафиксированы незначительные повреждения жилых зданий.

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Землетрясения
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