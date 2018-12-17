Близ Тайваня зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2

Тайбэй, , 05:04 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано в прибрежных водах уезда Хаулянь на Тайване в 5:21 по Пекинскому времени, сообщили китайские сейсмологи, передает 16 декабря агентство Синьхуа.

По информации Китайского сейсмологического центра (CENC), эпицентр толчков был зафиксирован по координатам 23,71 градусов севершной широты и 121,8 градусов восточной долготы на глубине 26 метров. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в китайской провинции Сычуань 16 декабря, пострадавших нет, зафиксированы незначительные повреждения жилых зданий.

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