Жертв землетрясения на юго-западе Китая зафиксировано не зафиксировано

Чэнду, Китай, , 04:58 — REGNUM Никаких жертв среди населения китайской провинции Сычуань в результате землетрясения магнитудой 5,7 зарегистрировано не было, сообщает 16 декабря агентство Синьхуа.

Землетрясение произошло в уезде Синвэнь города Ибинь в провинции Сычуань в 12:46 по местному времени. Эпицентр залегал на глубине 12 км по координатам 23,24 градусов северной широты и 104,95 градусов восточной долготы, сообщили в Китайском сейсмологическом центре (CENC).

Помимо Ибинь, толчки ощущались также в нескольких близлежащих городах, включая столицу провинции город Чэньду и город центрального подчинения Чунцин. Толчки в городе Ибинь были настолько сильны, что некоторые дома в пригородах получили повреждения. Эпицентр находился в 64 км от центра Ибинь и в 215 км от Чунцина.

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