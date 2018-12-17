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Трое военнослужащих ВСУ погибли в аварии под Львовом

Происшествия

На дороге столкнулись автобус международного рейса и легковой автомобиль

Львов, Украина, 17 декабря 2018, 01:38 — REGNUM  Во Львовской области Украины произошло ДТП, в котором погибли трое военнослужащих украинских вооруженных сил. Сообщение об этом опубликовано в Facebook украинской Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного.

Авария случилась 16 декабря в посёлке Ивано-Франково Яворовского района. Отмечается, что погибли трое военнослужащих военной службы по контракту 184-го учебного центра академии.

На дороге столкнулись автобус международного рейса и легковой автомобиль, уточняет телеканал «112 Украина». Помимо троих военных, погиб еще один человек. В больницу также доставлены двое пострадавших.

По факту смертельного ДТП возбудили уголовное дело. Водитель автобуса задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре на трассе Черновцы-Косов на Украине перевернулся автобус с 20 пассажирами. Авария произошла в условиях непогоды.

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Дорожно-транспортные происшествия
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