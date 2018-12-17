СК начал проверку после жесткой посадки Ми-8 в Томской области

Кедровый, Томская область, , 01:25 — REGNUM Доследственная проверка по факту жесткой посадки вертолета Ми-8 близ города Кедровый в Томской области организована Западно-Сибирским следственным управлением на транспорте СКР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент с воздушным судном авиакомпании «Ельцовка» произошел в районе посадочной площадки в Кедровом 16 декабря в 13:48 по местному времени (09:48 мск). Вертолет следовал по маршруту Майское — Кедровое, на борту находились три члена экипажа и 22 пассажира — вахтовики-нефтяники.

При жесткой посадке вертолет завалился на бок. Травмы получили четыре человека. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Как сообщало Иа, госпитализация потребовалась троим пострадавшим при инциденте с Ми-8. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

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