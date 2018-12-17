Понедельник, 17 Декабря 2018 года
02:53:51 МСК

СК начал проверку после жесткой посадки Ми-8 в Томской области

Происшествия

Вертолет завалился на бок, госпитализированы три человека

Кедровый, Томская область, 17 декабря 2018, 01:25 — REGNUM  Доследственная проверка по факту жесткой посадки вертолета Ми-8 близ города Кедровый в Томской области организована Западно-Сибирским следственным управлением на транспорте СКР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент с воздушным судном авиакомпании «Ельцовка» произошел в районе посадочной площадки в Кедровом 16 декабря в 13:48 по местному времени (09:48 мск). Вертолет следовал по маршруту Майское — Кедровое, на борту находились три члена экипажа и 22 пассажира — вахтовики-нефтяники.

При жесткой посадке вертолет завалился на бок. Травмы получили четыре человека. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Как сообщало Иа, госпитализация потребовалась троим пострадавшим при инциденте с Ми-8. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

Читайте также: В Томской области вертолет Ми-8 с вахтовиками совершил жесткую посадку

Читайте ранее в этом сюжете: Возросло число пострадавших при жёсткой посадке вертолёта в Томской области

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить