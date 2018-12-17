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Гендиректор «Газпром межрегионгаз Махачкала» задержан в Петербурге

Происшествия

Владимир Анастасов доставлен в Махачкалу

Гендиректор «Газпром межрегионгаз Махачкала» задержан в Петербурге
Задержание

Санкт-Петербург, 17 декабря 2018, 01:00 — REGNUM  Генеральный директор компании «Газпром межрегионгаз Махачкала» Владимир Анастасов задержан в Санкт-Петербурге перед плановой медицинской операцией. Анастасов фигурирует в уголовном деле о причинении бюджету Дагестана ущерба в размере 11 млн рублей, сообщает «Коммерсантъ».

Задержание Анастасова произошло в одном из медучреждений Петербурга 15 декабря. Назначенную ему операцию отменили, после чего доставили в аэропорт, а оттуда — в Махачкалу.

Отмечается, что ранее Анастасов не находился под действием ограничительных мер в отношении свободы передвижения.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября в офисе компании «Газпром межрегионгаз Махачкала» состоялся обыск в рамках уголовного дела о причинении имущественного ущерба (статья 165 УК РФ). По версии следствия, сотрудники компании искусственно завышали объемы реализованного газа, чтобы скрыть истинные размеры его неучтенных потерь.

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