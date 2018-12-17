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При взрыве в пабе Саппоро пострадали более 40 человек

Происшествия

Здание почти полностью разрушено, район ЧП оцеплен

Саппоро, Япония, 17 декабря 2018, 00:40 — REGNUM  Более 40 человек пострадали в японском городе Саппоро в результате взрыва и пожара в пабе. Об этом сообщает телеканал NHK.

Число пострадавших — 41 человек. Здание, в котором находился паб, почти полностью разрушено, район ЧП оцеплен.

Отмечается, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Пока не уточняется, есть ли среди раненых иностранные граждане.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в одном из питейных заведений Саппоро произошел вечером 16 декабря по местному времени. После взрыва в здании начался пожар.

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