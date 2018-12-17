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Один из создателей сервиса Vine найден мертвым

Происшествия

Утром 16 декабря подруга Кролла не смогла попасть в его дом и обратилась к правоохранителям

Один из создателей сервиса Vine найден мертвым
Смерть

Вашингтон, 17 декабря 2018, 00:26 — REGNUM  Бывший генеральный директор сервиса шестисекундных видеороликов Vine Колин Кролл скончался в возрасте 35 лет. Тело Кролла было обнаружено в спальне его дома, сообщает портал TMZ.

Источник в полиции сообщает, что утром 16 декабря подруга Кролла не смогла попасть в его дом и обратилась к правоохранителям. Полицейские, попав в жилище, обнаружили тело мужчины.

В качестве вероятной причины смерти названа передозировка наркотиками.

В 2012 году Кролл вместе с Домом Хоффманом и Русланом Юсуповым основал сервис Vine, в 2013—2014 годах он был генеральным директором соответствующей компании. Ранее, в 2007—2009 годах Кролл являлся техническим руководителем компании Yahoo, а в 2015 году стал исполнительным директором онлайн-викторины HQ Trivia.

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