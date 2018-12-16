Скончалась пятая жертва нападения в Страсбурге

Страсбург, Франция, , 22:56 — REGNUM В Страсбурге скончался еще один человек, пострадавший в результате стрельбы на рождественской ярмарке. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на местные власти.

«Пятая жертва нападения скончалась в Страсбурге», — передает вещатель.

По последним данным, в результате теракта погибли пять человек, ещё 11 человек получили ранения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 декабря в центре Страсбурга злоумышленник открыл стрельбу по людям. 13 декабря сотрудники полиции в ходе спецоперации застрелили 29-летнего мужчину, подозреваемого в совершении нападения.

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