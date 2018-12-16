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При пожаре на юго-западе Москвы погибли два человека

Происшествия

ЧП произошло в воскресенье, 16 декабря, на ул. Большая Черемушкинская

При пожаре на юго-западе Москвы погибли два человека
Иван Шилов © ИА REGNUM
Пожарные

Москва, 16 декабря 2018, 22:35 — REGNUM  На юго-западе Москвы в квартире на 13 этаже жилого дома вспыхнул пожар. Об этом сообщил «Агентству Москва» источник в экстренных службах.

ЧП произошло в воскресенье, 16 декабря, на ул. Большая Черемушкинская, д. 11, корп. 3. По последним данным, в результате происшествия погибли два человека.

«Из квартиры спасли двух человек, — сказал собеседник агентства. — К сожалению, они скончались в машине скорой помощи».

По словам источника, возгорание, площадь которого составила 2 квадратных метра, уже ликвидировано.

Причины ЧП пока не известны.

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Пожары в жилых домах
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