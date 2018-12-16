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Рухнувший на Украине Су-27 оказался одним из самых новых в стране

Происшествия

15 декабря в Житомирской области во время выполнения планового полета потерпел крушение самолет Су-27

Рухнувший на Украине Су-27 оказался одним из самых новых в стране
Иллюстрация: Gov.ua
Су-27

Киев, 16 декабря 2018, 21:52 — REGNUM  Одним из самых новых летательных аппаратов, стоящих на вооружении Военно-воздушных сил (ВВС) Украины, являлся потерпевший крушение в Житомирской области истребитель Су-27. Об этом сообщается на странице командования Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в соцсети Facebook.

«(Потерпевший крушение) Су-27 … был 1987 года выпуска и являлся одним из самых новых летательных аппаратов этого типа, стоящих на вооружении ВС ВСУ», — отмечается в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 декабря в Житомирской области во время выполнения планового полета потерпел крушение самолет Су-27, принадлежащий ВВС Украины. В результате инцидента погиб один человек (пилот).

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Авиапроисшествия
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