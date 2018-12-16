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В Кировской области в результате ДТП погибли два человека

Происшествия

ДТП произошло в воскресенье, 16 декабря, на 81 км автодороги Киров-Малмыж-Вятские Поляны

В Кировской области в результате ДТП погибли два человека
Иван Шилов © ИА REGNUM
Скорая помощь

Киров, 16 декабря 2018, 20:58 — REGNUM  В Сунском районе Кировской области столкнулись два транспортных средства — «Лада-Гранта» и ВАЗ-21 130. Об этом сообщает Управление МВД РФ по Кировской области.

ДТП произошло в воскресенье, 16 декабря, на 81 км автодороги Киров-Малмыж-Вятские Поляны. В результате инцидента погибли два человека, еще пятеро получили различные травмы.

«По предварительным данным, 50-летняя женщина-водитель автомобиля «Лада-Гранта» выехала на полосу встречного движения», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

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Дорожно-транспортные происшествия
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