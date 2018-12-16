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ВВС Турции нанесли удары по позициям РПК на севере Ирака

Происшествия

Воздушная операция проводилась в районах Гара и Хакурк

ВВС Турции нанесли удары по позициям РПК на севере Ирака
Иван Шилов © ИА REGNUM
Курды

Анкара, 16 декабря 2018, 18:37 — REGNUM  Военно-воздушные силы (ВВС) Турции нанесли удары по позициям курдского ополчения на севере Ирака. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на министерство нацобороны Турции.

По данным военного ведомства, воздушная операция проводилась в районах Гара и Хакурк. По предварительным данным, в результате авиаударов погибли 10 представителей Рабочей партии Курдистана (РПК).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Турции признали террористической организацией Рабочую партию Курдистана, представители которой выступают за создание автономии в рамках государства.

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