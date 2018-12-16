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На севере Москвы в жилом доме произошел пожар

Происшествия

Пострадавший передан медикам

На севере Москвы в жилом доме произошел пожар
Иллюстрация: Moscow.mchs.ru
Пожарные

Москва, 16 декабря 2018, 18:38 — REGNUM  Один человек был спасён при тушении пожара в квартире жилого дома на севере Москвы. Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Информация о возгорании поступила на пульт Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС в 16:42 мск. В квартире жилого многоквартирного дома, расположенного в столичном районе Восточное Дегунино, произошло возгорание вещей и предметов мебели на площади 9 кв. метров.

Действуя слаженно и оперативно сотрудники пожарно-спасательной бригады ликвидировали возгорание уже к 17:16 мск.

В ходе работ по тушению пожара из квартиры был спасён один человек. Он был передан медикам для обследования.

Ранее сообщалось о пожаре в Казани, который привёл к гибели трёх человек, в том числе маленького ребёнка. По факту произошедшего начато расследование.

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Пожары в жилых домах
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