Злоумышленники обрезали провода гирлянд на главной ёлке Серпухова

Серпухов, Московская область, , 18:24 — REGNUM Провода гирлянды на главной ёлке города Серпухова в Московской области перерезали неизвестные злоумышленники. Об этом сообщает 16 декабря пресс-служба администрации городского округа.

Акт вандализма был совершён неизвестными перед торжественной церемонией зажжения ёлки. Перерезанные провода гирлянд были обнаружены за несколько минут до церемонии зажжения главной новогодней ёлки города.

Сообщается, что вандалов будут разыскивать с помощью видеокамер наблюдения, которые установлены в том же месте, где находится главная ёлка Серпухова — на площади Владимира Храброго.

Планируется, что к понедельнику электрики восстановят порванные провода гирлянд и 17 декабря ёлка засияет новогодними огнями.

Ранее сообщалось, что главная новогодняя ёлка страны уже срублена в Подмосковье и во вторник, 18 декабря, она уже будет доставлена в Кремль.

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