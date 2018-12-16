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Жертвами удара коалиции США по Сирии стали 17 мирных жителей — СМИ

Происшествия

Последним крупным оплотом боевиков в Сирии остается город Хаджин

Хаджин, Сирия, 16 декабря 2018, 17:50 — REGNUM  Авиация международной коалиции, возглавляемой США, нанесла воздушные удары по селению в окрестностях населённого пункта Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает в воскресенье, 16 декабря, информагентство SANA со ссылкой на свои источники.

По их данным, в результате авиаудара погибло по меньшей мере 17 мирных жителей, еще двое получили различные ранения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, последним крупным оплотом боевиков в Сирии остается город Хаджин. Коалиция, действуя против членов незаконных вооруженных формирований, наносит авиаудары по жилым кварталам населенного пункта, что влечет за собой масштабные разрушения и потери среди мирного населения.

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Участие США в войне в Сирии
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