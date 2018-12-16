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В Санкт-Петербурге иномарка сбила мать с двумя детьми

Происшествия

Состояние пострадавших уточняется

Санкт-Петербург, 16 декабря 2018, 16:54 — REGNUM  Мать с двумя малолетними детьми сбила женщина-водитель на легковой иномарке. Об этом 16 декабря сообщает новостной портал Gazeta.SPb.

Инцидент произошёл на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге. По предварительной информации, женщина, находясь за рулём автомобиля Ford Explorer, совершила наезд на женщину с двумя детьми на регулируемом пешеходном переходе.

Уточняется, что женщина с детьми переходила улицу на зелёный, разрешающий, сигнал светофора.

Мать, женщина 35 лет, и дети, мальчик семи лет и четырёхлетняя девочка, доставлены в больницу. Об их состоянии на данный момент ничего не сообщается.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось о ДТП в Волгограде. Здесь женщина-водитель сбила троих подростков и скрылась с места ДТП. Виновница ДТП была задержана позднее.

Читайте ранее в этом сюжете: В Волгограде женщина сбила трех подростков и скрылась

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Дорожно-транспортные происшествия
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