В Санкт-Петербурге иномарка сбила мать с двумя детьми

Санкт-Петербург, 16 декабря 2018, 16:54 — REGNUM Мать с двумя малолетними детьми сбила женщина-водитель на легковой иномарке. Об этом 16 декабря сообщает новостной портал Gazeta.SPb.
Инцидент произошёл на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге. По предварительной информации, женщина, находясь за рулём автомобиля Ford Explorer, совершила наезд на женщину с двумя детьми на регулируемом пешеходном переходе.
Уточняется, что женщина с детьми переходила улицу на зелёный, разрешающий, сигнал светофора.
Мать, женщина 35 лет, и дети, мальчик семи лет и четырёхлетняя девочка, доставлены в больницу. Об их состоянии на данный момент ничего не сообщается.
По факту ДТП проводится проверка.
Ранее сообщалось о ДТП в Волгограде. Здесь женщина-водитель сбила троих подростков и скрылась с места ДТП. Виновница ДТП была задержана позднее.
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