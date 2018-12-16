Гражданина Франции избили в центре Москвы

Москва, , 17:20 — REGNUM Студент одного из вузов Москвы, гражданин Франции, был обнаружен 15 декабря в беспомощном состоянии в центре столицы. Об этом 16 декабря сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, накануне на студента напали неизвестные злоумышленники. ЧП произошло в Большом Златоустинском переулке.

Пострадавший сообщил, что он был сильно избит и у него похитили денежные средства на сумму 59 тысяч рублей.

Расследованием обстоятельств произошедшего занялась полиция города Москвы. О деталях расследования не сообщается.

Ранее сообщалось о задержании мужчины, напавшего на сотрудника полиции в центре Москвы. С задержанным проводятся следственные действия в рамках уголовного дела.