Пять человек найдены мертвыми в Домодедово

Домодедово, Московская область, , 16:27 — REGNUM Тела пяти мужчин обнаружены в одной из котельной в Подмосковье. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

Трагедия произошла в городском округе Домодедово. По предварительным данным, причиной гибели пяти человек стала утечка газа.

По данному факту проводится доследственная проверка.

«На месте работают следователи, — говорится в сообщении. — Устанавливаются все обстоятельства произошедшего».

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