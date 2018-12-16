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Пять человек найдены мертвыми в Домодедово

Происшествия

По данному факту проводится доследственная проверка

Домодедово, Московская область, 16 декабря 2018, 16:27 — REGNUM  Тела пяти мужчин обнаружены в одной из котельной в Подмосковье. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

Трагедия произошла в городском округе Домодедово. По предварительным данным, причиной гибели пяти человек стала утечка газа.

По данному факту проводится доследственная проверка.

«На месте работают следователи, — говорится в сообщении. — Устанавливаются все обстоятельства произошедшего».

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