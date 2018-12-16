В Боровске осуждена сотрудница больницы, подозреваемая в мошенничестве

Боровск, Калужская область, , 16:09 — REGNUM Приговором Боровского районного суда Калужской области осуждена сотрудница районной больницы, которая совершила мошенничество при получении социальных выплат путем предоставления заведомо ложных сведений. Об этом 16 декабря корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.

По её словам, следствием установлено, что осужденная в январе 2017 года, находясь в помещении клиентской службы «Котловка» Главного управления фонда России по городу Москве и Московской области, предоставила заведомо подложную справку об инвалидности второй группы, заполнила заявление соответствующего образца, в котором также указала недостоверные сведения о своей инвалидности.

На основании подложных документов женщине была назначена ежемесячная социальная доплата к пенсии в размере более 2 тыс. рублей, которая ей выплачивалась на протяжении года. Таким образом, за указанный период времени злоумышленница, путем обмана похитила денежные средства в размере более 17 тыс. рублей.

Кроме того, в феврале 2017 года женщина, с целью получения страховой суммы по договору страхования жизни и здоровья, предоставила в страховое акционерное общество «ВСК», находящееся в Обнинске, заведомо подложную справку об инвалидности второй группы и подала заявление о выплате страховой суммы в размере более 15 тыс. рублей. Страховое акционерное общество отказало ей в выплате страховой суммы в связи с отсутствием оснований, однако осужденная, с целью незаконного получения денежных средств, обратилась в Боровский районный суд с исковым заявлением о взыскании указанной страховой выплаты.

Между тем, во время рассмотрения гражданского дела было установлено, что вторая группа инвалидности установлена женщине незаконно и оснований для получения страховой суммы не имеется.

«В ходе следствия злоумышленица возместила причиненный имущественный ущерб, — сказала Искрина Лепёхина. — С учетом мнения государственного обвинителя суд признал женщину виновной в совершении данных преступлений и назначил ей наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно».