На севере Японии произошёл взрыв в кафе, есть пострадавшие

Саппоро, Япония, , 16:10 — REGNUM Сильный взрыв с последующим пожаром произошёл в кафе на севере Японии, в губернаторстве Хоккайдо. Об этом сообщает 16 декабря общественное телевидение NHK.

Сообщение о взрыве в пабе города Саппоро поступило в пожарную службу в 20:30 по местному времени.

Из-за взрыва здание паба сильно разрушилось и загорелось. На место прибыли спасатели и пожарные, которые в настоящее время пытаются ликвидировать огонь.

По данным телеканала NHK, в результате ЧП пострадало несколько человек, возможно, есть погибшие. О причинах взрыва на настоящий момент ничего не известно.

Ранее сообщалось о взрыве петард в здании торгового центра в Дортмунде, которые вызвали панику среди покупателей. В результате происшествия пострадали семь человек, они получили лёгкие травмы.

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