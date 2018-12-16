Злоумышленник в Москве украл у пенсионера ценности на 8,5 миллионов рублей

Москва, , 16:01 — REGNUM Ценности на общую сумму в 8,5 миллионов рублей украл неизвестный вор из квартиры пенсионера в центре Москвы. Об этом сообщает 16 декабря пресс-служба ГУ МВД столицы.

О пропаже ценностей из своей квартиры заявил пострадавший, мужчина 1951 года рождения. По его словам, неизвестный злоумышленник похитил ценности из его квартиры на Большой Дмитровке.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, установили, что были похищены пять пар швейцарских часов. Общая сумма материального ущерба от кражи составила 8 503 040 рублей.

По факту кражи ценностей было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»).

Ранее сообщалось о краже неизвестными из дома главного тренера сборной России по фехтованию ювелирных украшений и ценностей на сумму свыше 200 тыс. рублей. По факту инцидента было заведено уголовное дело по статье «Кража».

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